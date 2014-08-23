مقتل قادة تنظيم "داعش" في "سدّ حمرين" بديالى

تمكنت القوات الأمنية في محافظة ديالى من قتل القائد العسكري لتنظيم "داعش" ومعاونه في منطقة حمرين (50 كم شمال شرق بعقوبة) في عملية نوعية نفذتها القوات الأمنية بمساندة العشائر.

وقال اللواء الركن جميل الشمري، قائد شرطة محافظة ديالى، إن "قوات من الجيش يساندها مقاتلو العشائر، وبالتنسيق الكامل مع طيران الجيش، نفذت عملية نوعية في منطقة سد حمرين".

وأضاف: "قواتنا تلك تمكنت من قتل القائد العسكري لتنظيم "داعش" في منطقة سد حمرين، ويدعى مصعب السنجري ومساعده، الذي يدعى خالد الدليمي، خلال هذه العملية العسكرية، والتي جرت على وفق معلومات استخبارية دقيقة حددت موقع تواجدهما".

ولفت إلى أن "كلا القتيلين متورط بالعديد من أعمال العنف ضد المواطنين الشيعة والسنة معا، بهدف إثارة الفتنة الطائفية".

تكتيك جديد لـ"الدواعش"

وفي اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ديالى، السيد صادق الحسيني قال: "معلومة أقولها لـ"العربية.نت" ولم يسبق أن اطلع عليها الإعلام، وهي أننا خلال اليومين الماضيين قد تمكنا من قتل 3 أمراء كان يعتد تنظيم "داعش" بإجرامهم في منطقة حاوي العظيم، عندما تسلل ما يقرب من 120 داعشياً لمهاجمة مناطقنا. وقد اشتبكت معهم قواتنا في معركة ضارية أسفرت عن قتل ما يسمى بأمير تنظيم "أمرلي" وأمير تنظيم "سليمان بيك" وأمير "العظيم". وتم سحب جثث اثنين منهم إلى دائرة الطب العدلي فيما بقيت جثة الثالث في الأرض الحرام".

وأضاف: "لاحظنا أن هناك تكتيكاً جديداً تتبعه مجاميع "داعش" وهو أنهم يسرقون صهاريج الوقود المملوءة بالنفط ويفجرونها في المنطقة التي يريدون مهاجمتها، لتبعدهم كثافة الدخان الأسود عن أنظار الطائرات المقاتلة. وقد تنبهنا لذلك وعالجناه بحيث انقلب السحر على الساحر".

وتعد منطقة حمرين في محافظة ديالى من المناطق غير المستقرة أمنياً، وتشهد بين فترة وأخرى أعمال عنف يذهب ضحيتها العديد من الأبرياء.