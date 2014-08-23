مقتل 8 في هجوم انتحاري على مقر للمخابرات في بغداد

قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن مهاجماً انتحارياً صدم بعربة مقراً للمخابرات في بغداد، اليوم السبت، ليقتل 8 أشخاص على الأقل.

يأتي الهجوم بعد يوم من إطلاق ميليشيا شيعية النار على 70 مصلياً سنياً في مسجد بإحدى قرى محافظة ديالى، الأمر الذي يزيد من احتمال وقوع هجمات ثأرية في الوقت الذي يسعى فيه ساسة لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأدى تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق إلى إثارة المخاوف لدى حكومة بغداد وحلفائها الغربيين وأسفر عن شن ضربات جوية في العراق للمرة الأولى منذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد عام 2011.

وسببت الضربات الجوية خسائر بسيطة لتنظيم الدولة الإسلامية إلا أنها لم تحل المشكلة الأوسع نطاقاً المتعلقة بالصراع الطائفي الذي أججه التنظيم بهجماته على الشيعة.

وتقع التفجيرات وحوادث الخطف وعمليات القتل بالرصاص التي تشبه الإعدام بصفة شبه يومية مما يعيد إلى الأذهان الأيام السوداء إبان معمعة الحرب الطائفية بين عامي 2006 و2007.

