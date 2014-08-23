"داعش" يعتقل مقاتلي جيش المجاهدين والعشائر في الكرمة

اعتقل مسلحو "داعش" في مدينة الكرمة، شرق الفلوجة، عددا كبيرا من مقاتلي "جيش المجاهدين" ومسلحي ثوار العشائر في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة.

كما فجر مسلحو "داعش" عددا من المنازل التابعة لـ"جيش المجاهدين" وثوار العشائر.

وقام مسلحو "داعش" باصطحاب المعتقلين إلى داخل مدينة الفلوجة، معقل قيادات التنظيم، واستعرضوا بهم في شوارع المدينة وهم معصوبي الأعين، على متن ثلاث سيارات "باص" بالإضافة لسيارات دفع رباعي محملة بعناصر مسلحة.

يذكر أن اعتقال مسلحي "جيش المجاهدين" وثوار العشائر جاء على خلفية رفضهم مبايعة "داعش" والانخراط في صفوفه، مما دعا مسلحي "داعش" لإعطاء مهلة لهم للمبايعة كانت نهايتها منتصف ليل الجمعة.



