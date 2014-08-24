العبادي يحدد معايير وزرائه في الحكومة الجديدة

وجه رئيس الوزراء المكلف، حيدر العبادي، رسالة إلى الكتل السياسية المشاركة بالعملية السياسية يحدد فيها الشروط الواجب توفرها في مرشحيهم لشغل المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، أن "العبادي أكد على الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح، والتي تتمثل في أن يكون كفؤا ومهنيا ويمتلك خبرة إدارية ومؤهلات قيادية، وأن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وألا تكون عليه مؤشرات فساد ولا قيد جنائي، وألا يكون مشمولا بأحكام قانون المساءلة والعدالة، وأن يكون حائزا على شهادة جامعية على الأقل، فلا مكان لأي مرشح لشغل الوزارات إلا على أسس ومعايير رصينة تتمثل بالكفاءة والنزاهة والخبرة والبرنامج الذي يدير به وزارته"، حسب بيان المكتب الإعلامي.

وأمام العبادي مهلة حتى العاشر من سبتمبر القادم لعرض تشكيلة حكومته على أعضاء مجلس النواب للتصويت عليها، بعد أن كلفه رئيس الجمهورية في 11 أغسطس كي يقدمها باعتباره مرشح الكتلة الأكبر وذلك خلال ثلاثين يوما.