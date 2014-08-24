العراق.. إحباط هجوم لـ"داعش" على مصفاة بيجي بتكريت

أعلنت السلطات العراقية الأحد إحباط هجوم نفذه تنظيم "داعش" على مصفاة بيجي العملاقة على بعد 220 كلم شمال بغداد، وهو الأول من نوعه منذ نحو شهر ونصف.

وقال الفريق قاسم عطا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة إن "القوات الأمنية أحبطت اعتداء على مصفاة بيجي".

بدوره، قال عقيد في الشرطة إن "مسلحي داعش هاجموا مصفاة بيجي عند الساعة العاشرة من مساء الجمعة".

وأضاف "أن الهجوم من ثلاث جهات، لكن قوات الجيش الموجودة اشتبكت مع المهاجمين، بإسناد طيران الجيش وطائرات القوة الجوية".

واستمرت الاشتباكات حتى صباح الأحد، بحسب المصادر الأمنية.

وهذا أول هجوم يشنه المسلحون على هذه المصفاة العملاقة بعد مرور نحو شهر ونصف على آخر محاولة لاقتحامه.

وتشن قوات الجيش عمليات عسكرية متواصلة في محاولة لإعادة السيطرة، على تكريت والمدن الواقعة في شمالها.

وتقع مصفاة بيجي قرب مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد)، مركز محافظة صلاح الدين، والتي يسيطر عليها المسلحون المتطرفون منذ نحو شهرين حين شنوا هجوماً كبيراً في شمال البلاد تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق واسعة.

وتزود مصفاة بيجي معظم المحافظات العراقية بالمنتجات النفطية، وتقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 600 ألف برميل يومياً.