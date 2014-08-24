العراق.. "داعش" يفجر جسرا عمره 100 عام على نهر ديالى

كشف مصدر عراقي في محافظة ديالى، الأحد، أن عناصر من تنظيم "داعش" نسفوا جسرا عمره نحو 100 عام على نهر ديالى شمال شرق بعقوبة، مؤكدا أن الجسر جرى بناؤه في حقبة الاحتلال البريطاني، ويمثل أحد أقدم الجسور في المحافظة.

وقال المصدر إن "مسلحي تنظيم داعش قاموا بتفجير ما يعرف بالجسر الحديدي القديم على نهر ديالى في أطراف ناحية جلولاء، ( 80 كم شمال شرق بعقوبة)، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة وانهيار بعض فضاءاته".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عمر الجسر يبلغ نحو 100 ويعد أحد أقدم الجسور في ديالى، وجرى بناؤه في حقبة الاحتلال البريطاني للعراق في نهاية بداية العقد الثاني من القرن 19، وهو يمثل سمة تميز جلولاء".

وكان الجسر الحديدي القديم في جلولاء والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى 1919 يمثل خطا لمرور القطار القادم من بغداد باتجاه كركوك.