بريطانيا تعين مبعوثاً أمنياً لدى إقليم كردستان

أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، تعيين الفريق سايمون مايال، مبعوثاً أمنياً لدى إقليم كردستان العراق، في إطار ما اعتبرته الجهود التي تبذلها لهزيمة إرهابيي تنظيم "داعش".

وقال متحدث باسم مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) إن الفريق مايال "سيتولى دور مبعوث الحكومة الأمني لدى إقليم كردستان العراق إلى جانب دوره الحالي كمستشار الحكومة العسكري لشؤون الشرق الأوسط، وسيقوم بدعم الجهود الكردية والعراقية عموماً للتصدي لإرهابيي "داعش"، والتعاون مع السياسيين العراقيين خلال عملهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأشار إلى أن الفريق مايال "سيتوجه إلى العراق الأسبوع المقبل للقاء قيادات سياسية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، في سياق الجهود المتواصلة لحث كافة الأطياف على الاتحاد للتصدي لعدو مشترك متمثل بإرهابيي داعش".

وأضاف المتحدث أن الحكومة البريطانية "ستعزز جهودها لمساعدة العراق في هزيمة إرهابيي "داعش"، وهي الآن بصدد إرسال معدات غير فتاكة للقوات الكردية في الأيام المقبلة، تشمل مناظير للرؤية الليلية وسترات واقية من الرصاص".