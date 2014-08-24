بعد مجزرة المسجد.. سرايا محلية تدافع عن "ديالى"

أعلن محافظ ديالى، المهندس عامر المجمعي، عن تشكيل سرايا الدفاع الوطني التي ستقوم بالدفاع عن المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الأمنية، وكذلك المناطق التي تشهد تواجدا للميليشيات ومجاميع مسلحة خارج سيطرة الأجهزة الأمنية.

إلى ذلك، أكد المجمعي أن هذه السرايا ستضم أبناء محافظة ديالى، وتشكل حسب ضوابط وقوانين على أن تعمل إلى جانب الأجهزة الأمنية لمساعدتها على فرض الأمن في محافظة ديالى ولإيقاف الانتهاكات المستمرة في عدد من المناطق من قبل الميليشيات التي عجزت القوات المسلحة عن ردعها.

كما لفت إلى أن هذا التشكيل جاء نزولاً عند رغبة أهالي محافظة ديالى للدفاع عن مناطقهم وحفظ دماء أبنائها التي تراق من دون الدفاع عنها، لاسيما بعد مجزرة المسجد.

كما أعلن محافظ ديالى عن إغلاق مكتب ممثلية الأمم المتحدة في المحافظة، وذلك بسبب عدم استجابتها لطلب الحكومة المحلية في ديالى بفتح تحقيق عاجل فيما يحدث من جرائم في ديالى، والتي كان آخرها مجزرة مسجد مصعب بن عمير التي راح ضحيتها أكثر من سبعين مصليا.

وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة اكتفت بإدانة الحادث، وهذا يزيد من جرائم الميليشيات وعبثيتها وتماديها، بحسب ما قال.

وختم المجمعي مطالباً بأن تولي الأمم المتحدة محافظة ديالى الاهتمام المماثل لما لقيته أحداث سنجار.