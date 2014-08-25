أول بلدية في العراق تقيم نصباً لعمال النظافة

يبقى عمال النظافة في العديد من البلدان العربية، لاسيما في العراق، شريحة مظلومة اجتماعيا ووظيفيا، رغم أهميتهم في حياتنا المعاصرة، إلا أن نظرة المجتمع لهم لاتزال متدنية كما أجورهم التي لا تتناسب مع جهدهم المبذول طوال ساعات النهار والموصولة بساعات الليل في أغلب الأحيان، ولهذا سعت العديد من المدن العالمية إلى تكريمهم بإقامة النصب والتماثيل وتخصيص أيام بعينها للاحتفاء بهم.

وفي بلدة من بلديات محافظة ذي قار (180 كم جنوب بغداد) اسمها سوق الشيوخ (30 كم جنوب مركز المحافظة)، أقدمت البلدية في خطوة غير مسبوقة على إقامة نصب يمثل عمّال النظافة، لأن هذا – بحسب بيان البلدية- "أبسط شيء يمكن أن نقدمه لهؤلاء الأبطال، فهم يستحقون منا كل التقدير والاحترام، ويجب إنصافهم وزيادة أجورهم من خلال التثبيت على الملاك الدائم". وأشارت إلى أن "بلدية سوق الشيوخ هي أول بلدية في العراق تقيم نصبا لعمال النظافة".

لكن المفاجأة التي لم تجعل فرحة العمال بنصبهم تكتمل هي إصدار إدارة محافظة ذي قار كتابا رسميا إلى جميع دوائر البلدية في المحافظة بتقليل راتب عامل البلدية متذرعة بتقليص النفقات.

يذكر أن العديد من عمال النظافة في بغداد والمحافظات قد طالبوا بثبيتهم على الملاك الدائم من أجل رفع مستواهم المعيشي وإيجاد ضمان اجتماعي لمهنتهم التي أصبحت إحدى المهن الخطرة بسبب استهدافهم من قبل جماعات مسلحة، ومن جراء التفجيرات التي تشهدها الشوارع والساحات العامة.