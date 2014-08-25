العبادي متفائل بتشكيل الحكومة واتضاح الرؤية في يومين

نقل التلفزيون العراقي عن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي اليوم الاثنين قوله إن المحادثات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بناءة وتوقع "اتضاح الرؤية" بشأن برنامج موحد خلال يومين..

وكان العبادي دعا الكتل النيابية إلى تقديم أسماء مرشحيهم للمشاركة في الحكومة خلال ثلاثة أيام. جاء هذا في وقت تسلم العبادي لائحة مطالب من اتحاد القوى الوطنية الذي يضم معظم الكتل والأحزاب السنية في البرلمان، تتضمن شروط المشاركة في الحكومة.

ويواجه العبادي سباقاً مع الوقت من أجل تقديم تشكيلته الحكومية ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في العاشر من سبتمبر.

فبعد مرور أسبوعين من مهلة الشهر التي يمنحه إياها الدستور لتقديم تشكيلته لرئيس الجمهورية، دعا العبادي الكتل النيابية لتسليمه لوائح بأسماء مرشحيهم للمشاركة في حكومته، بحسب ما أعلن نائب في التحالف الوطني الذي يضم الكتل الشيعية في البرلمان.

إلى ذلك، بدأ العبادي بدراسة 18 مطلباً قدمها إليه اتحاد القوى الوطنية، وتتضمن تلك المطالب على الصعيد الأمني قيادة جماعية للقوات المسلحة، وتشكيل قوات أمنية مرتبطة بالوزارات الأمنية من أبناء المحافظات السنية.

وهما مطلبان تعتبرهما هذه القوى السنية أساسيين لإخراج البلاد من أزمتها الأمنية، وتسعى من خلالها إلى إعادة التوازن الطائفي للقوات الأمنية بعد خروج نوري المالكي الذي اتهمته باعتماد سياسة التمييز الطائفي خلال سنوات حكمه الثماني.

من جهتها، قدمت القائمة الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي ورقة تفاوضية للعبادي تتضمن مطالبها من الحكومة الجديدة.