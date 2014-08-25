لجنة التحقيق الخاصة بـ"مذبحة ديالى" تعود إلى بغداد

إثر الإدانات الإنسانية والسياسية التي قوبلت بها جريمة مسجد مصعب بن عمير في ديالى والتي راح ضحيتها عدد كبير من المصلين، شكّل مكتب القائد العام للقوات المسلحة لجنة تحقيق عليا لمحاسبة المقصرين وإحالتهم للقضاء.

وفي اتصال هاتفي لـ"العربية نت" مع محافظ ديالى ورئيس لجنتها الأمنية عامر المجمعي قال إن مجريات التحقيق قد اكتملت اليوم، وربما ستعلن النتائج قريبا، وإن هناك اجتماعا سيعقد مع رئيس مجلس النواب لهذا الغرض.

من جانبه أعلن عضو التحالف الوطني عن محافظة ديالى فرات التميمي، أن اللجنة العليا المشكلة للتحقيق في جريمة ديالى، استكملت جميع إجراءاتها التحقيقية الميدانية وعادت الى بغداد.

وقال التميمي في تصريح صحفي إن "اللجنة وصلت الى محافظة ديالى والتقت بالأهالي في ناحية قرة تبة والجهات المعنية وسجلت جميع المشاهدات".

وأوضح أن "الفريق التحقيقي تضمن كبار الضباط للوقوف على تفاصيل الحادث، لافتاً إلى أن "اللجنة عادت الى بغداد لاستكمال التحقيقات".

وسبق لوزارة الداخلية العراقية، أن أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق سريعة من كبار الضباط للتحقيق في ملابسات حادث مسجد مصعب بن عمير بقرية الزركوش في ديالى، فيما أشارت إلى وجود توصية مباشرة بإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبي هذه الجريمة.

