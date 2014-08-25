ألمانيا ستسلم الأكراد 4000 سترة واقية من الرصاص

كشفت مجلة دير شبيغل الاثنين على موقعها الإلكتروني أن ألمانيا ستسلم أكراد العراق أربعة آلاف سترة واقية من الرصاص وأربعة آلاف خوذة و200 جهاز لاسلكي و680 جهازا للرؤية الليلية.

وقال المصدر نفسه استنادا الى قائمة وضعها الجيش الألماني إن أول الطائرات قد تقلع هذا الأسبوع لتسليم المعدات.

وبين المعدات الأخرى التي ستسلم 20 جهازا لكشف المعادن و30 جهازا لكشف الألغام من مخزون معدات الجيش الألماني وأيضا وزارة الخارجية.

وقالت المجلة إن برلين تكون بذلك لبت طلب الأكراد اللوجستي قبل أسبوعين لدى عميل اتصال في أجهزة الاستخبارات الألمانية.

وكانت الحكومة الالمانية قررت الأربعاء تسليم أسلحة للأكراد في العراق حيث يشيع مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية الذعر منذ حزيران/يونيو.

وأعلن وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير للصحافيين "أننا مستعدون للإرسال في أسرع وقت ممكن للأكراد" مساعدة عسكرية قد تشمل أسلحة.

وتكون برلين انضمت بذلك الى باريس ولندن اللتين أعلنتا تسليم أسلحة للمقاتلين الأكراد وهو موقف أيده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق أعلنت المانيا التي نقلت الأسبوع الماضي 36 طنا من الاغذية والمعدات الطبية الى اربيل عاصمة كردستان العراق (شمال) أنها تريد ارسال معدات عسكرية غير قاتلة دون إعطاء تفاصيل حتى الآن.

ويتوقع أن يجتمع مجلس النواب الالماني في الاول من أيلول/سبتمبر في جلسة استثنائية لمناقشة مسألة تسليم الأكراد أسلحة.

يذكر أن غالبية الألمان تعارض فكرة تسليم أسلحة.