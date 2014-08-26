انفجار سيارتين ببغداد بمنطقة ذات أغلبية شيعية

قالت الشرطة ومسعفون اليوم الاثنين إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 25 في انفجار سيارتين في منطقة ذات أغلبية شيعية ببغداد.

وأضافت الشرطة أن سيارة ملغومة انفجرت في شارع مزدحم وانفجرت الأخرى في مطعم في منطقة العطيفية في الجزء الغربي من وسط بغداد.

وفي سياق منفصل قال رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي اليوم الاثنين إنه متفائل بشأن تشكيل حكومة جديدة مع "اتضاح الرؤية" لكن هجمات تفجيرية في بغداد ومدن أخرى أكدت الصراع الطائفي المتزايد في البلاد.

والعبادي مكلف بتشكيل حكومة لاقتسام السلطة يمكنها تخفيف التوتر والتصدي لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يمثلون أكبر خطر أمني في العراق منذ أطاح غزو قادته الولايات المتحدة بصدام حسين عام 2003.

وقال العبادي إن محادثات تشكيل الحكومة كانت ايجابية وبناءة. وأعرب عن أمله في اتضاح الرؤية بشأن برنامج موحد للحكومة خلال اليومين المقبلين.

