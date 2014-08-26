رئيس كردستان: إيران زودت القوات الكردية بالأسلحة

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، اليوم الثلاثاء، أن إيران زودت القوات الكردية بالأسلحة والذخيرة.

وجاء كلام البارزاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في أربيل، عاصمة إقليم كردستان.

وأوضح البارزاني أن الأكراد طلبوا أسلحة وأن إيران كانت أول دولة زودتهم بها.

واشتبك مسلحون من تنظيم "داعش" مع قوات البيشمركة الكردية في الأسابيع الأخيرة وسيطروا على بعض المناطق في محيط كردستان العراق.

وبدوره قال ظريف، إن "خطر داعش ليس على سوريا والعراق فحسب، إنما هو خطر على العالم أجمع".

وأضاف أن "داعش خطر على جميع الأطراف وبالأخص على كردستان والأطراف السنية والشيعية، وحتى الأطراف التي تعاونت مع داعش. ونحن مع الشعب العراقي في هذه المعركة".

الى ذلك، أكد بارزاني وصول مساعدات عسكرية أوروبية الى الإقليم، وقالة إن "معنويات البيشمركة ارتفعت بشكل كبير وحققنا العديد من الانتصارات. وداعش مهزومة، وقواتنا في مرحلة الهجوم وتمكنت من طردهم من العديد من المناطق".

وأضاف: "سوف نستمر في محاربة داعش، ونتمنى أن يكون لنا شرف إلحاق الهزائم الكبرى به على أراضي كردستان".

