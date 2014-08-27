وصول مساعدات من برنامج الأغذية العالمي إلى كربلاء

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، أن أولى قوافله المحملة بالمساعدات الغذائية المخصصة للنازحين العراقيين قد وصلت إلى كربلاء بجنوب شرق بغداد.

وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة، في بيان، أن نحو 2000 عائلة نازحة إلى كربلاء تلقت هذا الأسبوع مساعدة غذائية بعد إرسال قوافل انطلاقا من اربيل بإقليم كردستان العراق.

وأضاف البرنامج أن قوافل أخرى ستنطلق كل يوم من اربيل حتى تتلقى الأسر المسجلة الـ15 ألفا مساعدة مماثلة. ويسمح كل طرد من المواد الغذائية يوزع على العائلات بإطعام خمسة أشخاص خلال شهر.

ومنذ بدء هجوم تنظيم "داعش" في يونيو، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدة غذائية لأكثر من 700 ألف شخص في العراق، فيما يعد هذا البلد حاليا مليون نازح.

ولم تتوافر لكثيرين منهم مواد غذائية ولا مياه ولا احتياجات أساسية أخرى، ويعيشون في مبان قيد الإنشاء ومساجد وكنائس وحدائق عامة أو مدارس.

وقد عزز برنامج الأغذية العالمي مؤخرا عملياته في العراق بفضل مساهمة السعودية التي دفعت 148.9 مليون دولار أميركي في يوليو الماضي.

وقبل ذلك، قدمت الوكالة الأممية، ومقرها في جنيف، مساعدة لنحو 240 ألف نازح، وأكثر من 180 ألف لاجئ سوري في العراق.