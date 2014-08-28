البنتاغون يعلن شن هجمات على داعش في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن طائراتها شنت غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم داعش قرب مدينة أربيل وسد الموصل شمال العراق.

وذكر البنتاغون، في بيان، أن "القوات العسكرية الأميركية واصلت مهاجمة إرهابيي داعش في إطار دعم عمليات قوات الأمن العراقية ضدها"، مبينة أن الهجمات تمت "باستخدام طائرة مقاتلة وطائرات بدون طيار، ونفذت ثلاث غارات جوية في محيط أربيل وسد الموصل".

وأشار البيان إلى أن "الضربات دمرت عجلة من نوع همفي لداعش، وثلاث سيارات مدرعة، كما ألحقت أضرارا بالغة بمبنى يضم إرهابيين".

ولفت إلى أن "الضربات أجريت تحت دعم قوات الأمن العراقية وقوات البشمركة الكردية، وكذلك لحماية البنية التحتية الحيوية والأفراد والمنشآت الأميركية، ودعم الجهود الإنسانية". وأضاف البيان أنه "منذ 8 أغسطس الجاري، أجرت القيادة المركزية الأميركية ما مجموعه 101 ضربة جوية في أنحاء العراق".