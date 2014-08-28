العراق.. الصدر والحكيم يدعوان لتقوية التحالف الوطني

دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إلى تقوية التحالف الوطني.

وكان الزعيمان تحدثا خلال مؤتمر صحافي عقب زيارة الحكيم للصدر في منزله بالنجف. وقال الحكيم: "أكدنا مع الصدر ضرورة تقوية التحالف الوطني، وبناء كيان متماسك، والنهوض بواقع البلد، وأشدنا بدور المرجعية الدينية وإرشاداتها للوصول إلى عراق مستقر وحكومة وطنية".

وأضاف الحكيم أنه يدعم "مبدأ الترشيق الوزاري ما دام يصب في صالح الوطن والمواطن". واعتبر أن العراق "بحاجة إلى رجال دولة يتفاعلون مع الشعب، ويعملون على حل مشاكل الوطن، ويمدون الجسور مع المحيط الإقليمي والدولي". وقال الحكيم "إننا نقف ونساند بقوة أبناء الأنبار ونينوى لمواجهة داعش".

من جهته، أشار الصدر إلى وجود "تعاون بين جميع الكتل في تشكيل الحكومة وتطور في الحوار، والجميع همه الوطن"، مشددا على ضرورة دعم حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي.

وكان ذكر مصدر مطلع ذكر لـ"العربية.نت" أن "الحكيم والصدر بحثا خلال اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وجهود تشكيل الحكومة المقبلة وفق المدة الدستورية".

وأضاف المصدر أن "الجانبين سيعقدان مؤتمراً صحافياً عقب اللقاء، من المتوقع أن يتناولا فيه أبرز ما أسفرت عنه مباحثاتهما وآخر المستجدات على الساحة العراقية".

يذكر أن الكتل السياسية العراقية تجري حوارات بعد تسمية لجانها التفاوضية لتشكيل الحكومة.

وكان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي صرّح في مؤتمر صحافي عقده الاثنين، أن "المفاوضات مع الكتل السياسية إيجابية، ونأمل خلال اليومين المقبلين أن تكون هناك رؤية موحدة لبرنامج حكومي". ويعطي الدستور العراقي العبادي مهلة شهر لتشكيل الحكومة لم يبق منها سوى 14 يوماً.