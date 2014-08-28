العراق.. داعش ينسحب من حقل نفطي بعد إشعاله

أضرم مقاتلو داعش النار الخميس في حقل نفطي كانوا يسيطرون عليه في شمال العراق، قبل أن ينسحبوا منه، فيما كانت القوات الكردية تهاجمهم في القطاع نفسه، كما ذكر مسؤولون. فقد أضرم هؤلاء المقاتلون النار في ثلاث آبار نفط في حقل عين زالة الذي سيطروا عليه مطلع أغسطس. ويقع الحقل المذكور على بعد نحو 70 كلم شمال شرق الموصل، ثاني مدن العراق التي احتلها تنظيم "داعش" في 10 يونيو.

وفي هذا السياق، قال عقيد في القوات الكردية إن البيشمركة شنت هجوما واسع النطاق على المقاتلين المتطرفين وأرغمتهم على الانسحاب من عدة قرى في هذه المنطقة.

يذكر أن داعش شن في 9 يونيو هجوماً واسعاً في العراق أتاح له الاستيلاء على مناطق واسعة في شمال وغرب وشرق البلاد، ثم وسع انتشاره مطلع أغسطس إلى إقليم كردستان بسبب عجز القوات العراقية عن التصدي له وضعف تسليح القوات الكردية.

وتسبب زحف "داعش" بتشريد عشرات الآلاف من سكان المناطق التي احتلوها ومن بينهم أعداد كبيرة من المسيحيين والإيزيديين. ودفع ذلك الولايات المتحدة إلى شن غارات على معاقلهم ابتداء من 8 أغسطس.

وتمكنت القوات الكردية بفضل هذا الغطاء الجوي من استعادة بعض المناطق وخصوصاً سد الموصل بمساعدة القوات الخاصة العراقية في 17 أغسطس بعد عشرة أيام من سيطرة التنظيم على أكبر سدود العراق.

وتمكن التنظيم المتطرف من جني الكثير من المال من بيع النفط العراقي، ولكنه فشل في السيطرة على مصفاة بيجي على بعد 200 كلم شمال بغداد. وبسبب هذه الهجمات تراجع إنتاج النفط في شمال العراق لكن ظلت أهم حقول ومنافذ تصدير النفط الواقعة في الجنوب في مأمن.