منحة من الخليفة الداعشي إلى عناصره الراغبين بالزواج

أمر زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي، بـ"منحة" لكل من يرغب من عناصر التنظيم بالزواج، وتشمل "الـمنحة" منزلاً بالإضافة إلى تأثيث المنزل، ومبلغ 1200 دولار، بحسب مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد قد نشر في وقت سابق أن الرواتب الشهرية التي يتقاضاها مقاتلو تنظيم داعش تتوزع كالتالي:

يتقاضى المقاتل السوري راتباً شهرياً مقداره 400 دولار. أما المقاتل السوري المتزوج، فيتقاضى مبلغاً قدره 50 دولاراً عن كل طفل، و100 دولار عن كل زوجة، إضافة للراتب الشهري الأساسي "400 دولار"، كما يتم تأمين مسكن له، إذا لم يكن يملك مكاناً للسكن، بالإضافة لتأمين وقود لسيارته من محطات الوقود التي يديرها تنظيم "داعش"، بالإضافة لحصوله على وقود للتدفئة.

في حين يحصل المقاتل من جنسيات غير سورية على نفس الراتب والإضافات والتعويضات، بالإضافة لبدل "هجرة" مقداره 400 دولار شهرياً.