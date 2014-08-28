معصوم: تشكيل مجلس أعلى للدفاع في العراق ضروري

أكد الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، أثناء استقباله قائد المنطقة الوسطى للقوات الأمريكية، الجنرال لويد أوستن، والسفير الأميركي روبرت بيكروفت، والوفد المرافق لهما على "ضرورة تشكيل مجلس أعلى للدفاع ليس من العسكريين فقط، وإنما يضم سياسيين وخبراء أمنيين أيضا، تتلخص مهمته في إعادة تقوية الجيش العراقي والأجهزة الأمنية على أسس متينة ومهنية، خصوصاً أن موازين القوى باتت تتغير لصالح قواتنا المسلحة التي تطور أداؤها الآن بما ينسجم ومستوى التحديات التي تواجهها".

وذكر بيان نشر على موقع رئاسة الجمهورية أن الجانبين تباحثا "في الوضع الأمني في المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص، وفي التنسيق والتعاون بين القوات العراقية والأميركية للتصدي ولدحر تنظيم داعش الإجرامي".

وأوضح رئيس الجمهورية للجانب الأميركي الحاجة إلى "تقديم الدعم المناسب للقوات المسلحة في ميادين عملها بمناطق التماس الساخنة التي تشهد مواجهات ضارية بين قواتنا والمجاميع الإرهابية".

من جانبه، جدد الجنرال أوستن "وقوف الولايات المتحدة مع العراق في تصديه للهجمات الإرهابية لتنظيم داعش"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة كانت سبّاقة في تقديم العون للنازحين وإرسال المساعدات الضرورية لهم"، مبينا "استعداد بلاده لدعم ومساعدة القوات العراقية".

وبارك قائد المنطقة الوسطى للقوات الأميركية جهود الرئيس معصوم لتشكيل الحكومة، مؤكدا ضرورة الإسراع بتشكيلها من أجل أن تقوم بدورها في الدفاع عن البلاد وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.