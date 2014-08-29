العراق.. قصف مواقع لـ"داعش" قرب أمرلي المحاصرة

قصف طيران الجيش العراقي مواقع لعناصر تنظيم "داعش" في ثلاث قرى بالقرب من بلدة أمرلي المحاصرة منذ أكثر من شهرين، بحسب مصادر أمنية.

وقال العقيد مصطفى البياتي آمر قوة حماية أمرلي إن "طيران الجيش قام بقصف قرى "دورة ومار وأخيزل التابعة لناحية أمرلي".

وبحسب الضابط فإن "القصف أسفر عن مقتل العشرات من عناصر داعش وحرق ثماني سيارات على الأقل".

وتأتي عمليات القصف بالتزامن مع تعزيزات عسكرية في شمال وجنوب أمرلي، بالإضافة إلى تعزيزات عسكرية وصلت إلى أمرلي بالطائرات.

وصمدت هذه البلدة الواقعة على بعد 160 كلم شمال بغداد أمام محاولات تنظيم "داعش" لاحتلالها منذ شهرين، على الرغم من قطع المياه والطعام وتطويقها من جميع المنافذ.

ودعا الشيخ عبدالمهدي الكربلائي وكيل المرجع الكبير آية الله علي السيستاني الجمعة الماضية إلى التحرك لفك الحصار الذي يفرضه مقاتلو داعش على هذه الناحية.