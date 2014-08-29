بان كي مون يندد بمجازر داعش في شمال العراق

ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الجمعة، بـ"المجازر بحق المدنيين"، التي يرتكبها عناصر داعش في شمال العراق.

وقال بان كي مون، خلال المؤتمر السادس لتحالف الحضارات، الذي تنظمه الأمم المتحدة في جزيرة بالي الإندونيسية إن "كل الديانات الكبرى تدعو إلى السلام والتسامح".

كما استنكر الأمين العام "بصورة خاصة المعلومات الصادرة من العراق، والتي تفيد عن مجازر بحق المدنيين يرتكبها تنظيم داعش في العراق والشام". وأضاف أن "مجموعات كاملة كانت تقيم منذ أجيال في شمال العراق، ترغم على الفرار أو تواجه القتل لمجرد معتقداتها الدينية". وشدد على أن المجموعات يجب ألا تكون مهددة لمجرد "ما هي وما تؤمن به".

يأتي هذا بعد أن اتهمت رئيسة مجلس حقوق الإنسان في المنظمة الأممية نافي بيلاي، داعش، الاثنين، بشنّ حملة "تطهير عرقي وديني" في العراق مؤكدة أن "مثل هذا الاضطهاد يعادل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، وأكدت إدانتها "لتلك الانتهاكات المعممة والممنهجة لحقوق الإنسان".

يذكر أن داعش شنّ مؤخراً هجوماً، احتل خلاله مناطق شاسعة من جانبي الحدود بين العراق وسوريا، وأعلن فيها قيام "خلافة إسلامية". وأعدم التنظيم، 250 جندياً سورياً بالقرب من معمل القرميد في الرقة، بحسب "فيديو" بث على موقع اليوتيوب، يظهر جثث العشرات من جنود نظام الأسد ملقاة على الأرض وهم "شبه عراة".