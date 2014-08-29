بالفيديو.. داعش يذبح كردياً مهدداً أوباما وبارزاني

بث تنظيم داعش شريط فيديو لعملية ذبح مقاتل كردي من البيشمركة في تحذير لرئيس إقليم كردستان لإنهاء التعاون العسكري بين إربيل وواشنطن.

ويظهر الشريط الذي حمل عنوان "رسالة من دم للتحالف الكردي الأميركي" في البداية 15 رجلاً يرتدون ثياب سجن برتقالية ويقفون أمام الراية السوداء.

وبحسب موقع "سايت" الأميركي المتخصص بمراقبة مواقع المجموعات المتشددة المسلحة، فإن "ثلاثة رجال يتحدثون في الفيديو ويطالبون رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني والحكومة الكردية بإنهاء علاقتهم مع الولايات المتحدة والتدخل العسكري في الشمال". وينقل الموقع عن أحد الرجال قوله إن أي "تهور أو خطأ منك سوف يؤدي إلى خسارة حياتنا".

كما يظهر الفيديو ثلاثة رجال يرتدون زياً أسود ملثمين يقفون أمام مسجد مع رجل آخر يرتدي بزة برتقالية جاثيا على ركبتيه فيقومون بذبحه".

ويأتي هذه الفيديو بعد آخر لقطع رأس الصحافي الأميركي، جيمس فولي، وفيديو أحدث يظهر عملية إعدام عشرات الجنود السوريين الذين وقعوا في أسر داعش بعد اقتحام مطار الطبقة العسكري في الرقة بسوريا الأسبوع الماضي.

يذكر أن الولايات المتحدة سلسلة من الضربات الجوية ضد مقاتلي التنظيم في شمال العراق، لمساعدة القوات الكردية على استعادة أراض فقدت السيطرة عليها مطلع الشهر الجاري.