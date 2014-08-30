العراق.. تفجير انتحاري يقتل 7 من عناصر الأمن ببغداد

أعلنت الشرطة العراقية مقتل 7 من عناصر الأمن وإصابة 23 آخرين في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزا للتفتيش في منطقة اليوسفية الواقعة في ضواحي بغداد الجنوبية.

وقال ضابط في الشرطة برتبة عقيد إن "انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه وسط حاجز تفتيش لقوة مشتركة من الجيش والشرطة في اليوسفية".

وأوضح أن "التفجير أسفر عن مقتل 7 عسكريين، وإصابة 23 آخرين بجروح".

وذكر المسؤول الأمني أن حصيلة التفجير أولية، وقد ترتفع بسبب قوة التفجير.

بدوره، أكد مصدر طبي تسلم عدد من القتلى والجرحى في مستشفى المحمودية (20 كلم جنوب) ومستشفى اليرموك في بغداد.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم عصائب أهل الحق التي تقاتل إلى جانب القوات الأمنية في عدة مناطق في العراق، تحرير منطقة الكرابلة في اليوسفية.

وقال نعيم العبودي في بيان مقتضب "تمكنا من تحرير مقر الفوج الأول الذي كانت عصابة داعش تطوقه".

وتعد منطقة اليوسفية من اقرب المناطق التي تشهد نشاطا لتنظيم "داعش" على مدينة بغداد التي لا تبعد سوى 20 كلم عن مركز المدينة.

وتشن قوات الجيش عمليات عسكرية في هذه المناطق التي تقع جنوب بغداد، من أجل منع توسع رقعة سيطرة "داعش".