كيري: لن نسمح لسرطان داعش بالتمدد إلى دول أخرى

دعا وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى تحالف عالمي واسع من أجل مكافحة "برنامج الإبادة" الذي يتبعه تنظيم "داعش" في سوريا وشمال العراق، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لسرطان داعش بالتمدد.

وقبل أسبوع من قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في ويلز في 4 و5 سبتمبر، دعا وزير الخارجية الأميركي في مقال في صحيفة "نيويورك تايمز" إلى "رد موحد بقيادة الولايات المتحدة وأوسع تحالف ممكن بين الأمم".

وأوضح كيري أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، مازال يعد خطة شاملة لدحر "داعش" الذي سيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق، وأعلن فيها "دولة الخلافة". وتابع مؤكداً أن أوباما سيقترح استراتيجية ضد "داعش" خلال قمة لمجلس الأمن الدولي الذي ستتولى الولايات المتحدة رئاسته في سبتمبر.

إلى ذلك، قال الوزير الأميركي "إن بلاد ستنتهز هذه الفرصة لمواصلة تشكيل تحالف واسع والتأكيد على الخطر الذي يشكله هؤلاء المقاتلون الأجانب، بما في ذلك الذين التحقوا بالتنظيم".

كما لفت كيري إلى أنه سيتوجه مع وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، إلى الشرق الأوسط بعد قمة الحلف الأطلسي للحصول على مزيد من الدعم "من الدول الأكثر تعرضاً للتهديد المباشر".

وختم مشدداً على أن بلاده "لن تسمح لسرطان الدولة الإسلامية بالامتداد إلى دول أخرى. العالم يستطيع مواجهة هذا الوباء ودحره في نهاية المطاف".