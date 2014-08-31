الزيارة الأولى.. رئيس البرلمان العراقي في بابل اليوم

أعلنت محافظة بابل، أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، سيزور المحافظة اليوم الأحد في أول زيارة له للمحافظات، وأول زيارة لرئيس برلمان منذ غزو العراق عام 2003.

وقال رئيس مجلس المحافظة، رعد الجبوري، إن "الجبوري سيبحث، خلال زيارته، الأوضاع الأمنية في بابل، ويلتقي ذوي ضحايا قاعدة سبايكر والمفقودين منهم".

ورجح أن "يعقد الجبوري، عقب لقاءاته مع مسؤولي الحكومة المحلية، مؤتمراً صحفياً يتناول فيه أبرز ما تناوله خلال زيارته إلى المحافظة".

وتعد زيارة الجبوري المقررة اليوم إلى محافظة بابل، هي الأولى له في زيارة المحافظات، إلا أنه سبق أن زار إقليم كردستان مطلع الشهر الجاري، في إطار مباحثاته بتشكيل الحكومة.

وتشهد محافظة بابل عمليات عسكرية منذ أشهر، لا سيما في المناطق الشمالية منها ضد تنظيم "داعش".

يذكر أن زيارة الجبوري إلى بابل تعد الزيارة الأولى لرئيس برلمان منذ 2003.

ووفق بيان لرئاسة مجلس النواب، تلقت "العربية.نت"، والحدث النسخة الأولى منه، فإن الجبوري "سيحضر دعوة غداء تقيمها قبيلة الجبور في مختلف المناطق ذات الأغلبية الشيعية على شرف رئيس البرلمان السني، لتوطيد العلاقة والصلة الاجتماعية وكسر التوجهات الطائفية".

يشار إلى أن قضية حادثة "سبايكر"، التي فقد فيها المئات من طلبة القاعدة العسكرية، ما زالت تتفاعل. وقد خصص البرلمان جلسة ثانية لها سيتحدد موعدها في وقت لاحق.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، كشف عن "اتضاح صورة الحادثة شيئاً فشيئاً، وبدت تعرف الأسماء، التي كانت قد شاركت في عملية القتل البشع التي مورست".