العراق.. حسم خلافات برلمانية وتشكيلة الحكومة قريبة

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الأحد، انتهاء مشاكل تتعلق بتشكيل الحكومة العراقية، مبيناً أن "التشكيلة الوزارية ستقدم خلال الأسبوع الجاري"، في حين أعلن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم انتهاء الخلافات بين اتحاد القوى الوطنية والتحالف الوطني.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح الجبوري أن البرلمان سيستضيف وزير المالية، وكالة صفاء الدين الصافي، الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة العامة، ومستحقات المحافظات للأشهر المتبقية.

وقال الجبوري، في المؤتمر الذي عقده في منتجع بابل، إن "المشاكل التي تتعلق بتشكيل الحكومة انتهت، وسيتم تقديم الكابينة الوزارية خلال الأسبوع الحالي"، لافتا إلى "أننا نمثل العراق وليس جهة معينة".

وأضاف الجبوري أن "البرلمان سيعقد لقاءً مع رؤساء مجالس المحافظات والمحافظين، للاستماع لمقترحاتهم والمشاكل التي تعترض عمل محافظاتهم".

من جهته، أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم أنه "تم تذليل العقبات بين التحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية"، موضحا أنه سيتم التوقيع على اتفاق بين الجانبين اليوم.

وقال الحكيم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القيادي في التحالف الكردستاني هوشيار زيباري اليوم، إن "الاجتماع الذي ضم لجان تفاوض اتحاد القوى والتحالف الوطني شهد بعض التعثر في اللقاء الأخير"، قبل أن يعلن أنه "تم التوصل إلى تفاهم كامل بين الطرفين في وقت متأخر من ليلة أمس وتم تذليل جميع العقبات".

وأعرب الحكيم عن تفاؤله في التصويت على الحكومة الجديدة خلال الأسبوع الحالي، فيما أشار إلى أن التحالف الوطني سيقدم رؤيته في توزيع الحقائب الوزارية لجميع الأطراف عند انتهائه من البرنامج الوزاري.

وأضاف أن "اللجان التفاوضية الكردستانية ستجتمع مع التحالف الوطني بعد ظهر اليوم ونتمنى أن يفضي هذا الاجتماع إلى حسم كامل للتفاهمات بين الطرفين".