انهيار مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

قال عضو "اتحاد القوى" العراقية سلمان الجميلي إن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة انهارت بسبب إصرار بعض أطراف التحالف الوطني على المنهجية القديمة في التعامل.

وقال خالد المفرجي" نائب تحالف القوى العراقية" إن انهيار المفاوضات جاء بسبب عدم الاستجابة لمطالب القوى العراقية السنية وإعطائهم استحقاقاتهم في المناصب الوزارية، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى السفير الأميركي في بغداد ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم من أجل هذا الشأن.

بعض البرلمانيين قالوا إن الخلاف أدى إلى انهيار المفاوضات، في وقت قال بعض آخر إنه مجرد خلاف في وجهات النظر.

أما أحد نواب "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي فقال إن التحالف الوطني فؤجئ بمطالب جديدة من اتحاد القوى تضمنت رفع نسبة المشاركة في الحكومة إلى 40%.

