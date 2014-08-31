عراقيات يستغثن بالأمم المتحدة: داعش ينكّل بنا

أطلقت شبكة النساء العراقيات نداء إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للتضامن معهن في فضح وإدانة جرائم تنظيم "داعش" بحق النساء، وطالبن بالتحرك السريع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإدانة الممارسات الوحشية من قبل التنظيم الإرهابي.

فالنساء العراقيات هن الأكثر استهدافاً من قبل مسلحي تنظيم "داعش" في المناطق التي يسيطر عليها، وقد عدد بيان الشبكة الانتهاكات التي يرتكبها مقاتلو "داعش" ضد النساء تحديداً، ومنها:

- احتجاز 160 امرأة في سجن بادوش.

- التعرض للتعذيب من ضرب واعتداء جنسي وجلد في الأماكن العامة.

- نساء تعرضن للقتل، وفقاً للبيان، إذ نفذت عملية قتل على امرأة بقطع رأسها أمام الملأ لاتهامها بالزنا.



أما التضييقات التي تطرق لها بيان الشبكة، فتتلخص في:

- منع النساء من الخروج من المنزل إلا بمرافقة محرم من الرجال، ولدواعٍ ملحة فقط.

- فرض لبس النقاب عليهن وتغطية اليدين.

- حرمانهن من الالتحاق بأعمال أو وظائف خارج المنازل.



وطالبت نساء الشبكة المجتمع الدولي بضرورة:

- تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية فيما يخص أوضاع المرأة العراقية في ظل حكم "داعش".

- السعي لتحرير النساء والأطفال الرهائن الموجودين لدى التنظيم.

- حماية النازحات وأسرهن بتوفير بيئة آمنة قريبة من مناطق سكنهم بحماية دولية.