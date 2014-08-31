مقاتلات روسية متطورة تدخل المعركة ضد "داعش"

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن وصول دفعة جديدة من مروحيات "ام اي 28" الروسية المقاتلة ضمن صفقة تتضمن استلام 40 مروحة قتالية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان نشر على موقعها أن طائرات "ام اي 28" (صائد الليل) المقاتلة الحديثة المدرعة، وصلت إلى العراق.

وأشارت إلى أن هذه الطائرات ذات مرونة عالية وتتمتع بكثافة نارية دقيقة وتحمل أسلحة موجهة ومدافع ومنظومات ملاحية تعمل ليلاً ونهاراً، والتي ستدخل إلى الخدمة للمساهمة في الحرب ضد تنظيم "داعش".

ويذكر أن هذه الطائرات الـ40 كانت بدلاً من الـ36 مروحية المنصوص عليها في صفقة الحكومة العراقية والجانب الروسي والبالغة 4.2 مليار دولار.

