13 قتيلاً في هجوم على قوات الأمن في الرمادي

قتل 13 شخصاً وأصيب 17 آخرون في هجومين انتحاريين بسيارتين مفخختين استهدفا موقعين لقوات الأمن، اليوم الأحد، في الرمادي، بحسب الشرطة وطبيب.

وقالت المصادر إن سيارة انفجرت في بناية تستخدمها القوات الخاصة قاعدة لها، كما انفجرت سيارة أخرى عند حاجز للشرطة والقوات الخاصة.

والرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، تخضع جزئياً لسيطرة متمردين منذ بداية العام ولم تتمكن قوات الأمن حتى الآن من استعادتها بالكامل.

ويأتي هجوما اليوم في الوقت الذي يعاني فيه العراق آثار هجوم شنه بداية من 9 يونيو تنظيم "داعش" المتطرف الذي استولى على مناطق عراقية واسعة.

كما يأتيان مع تمكن الجيش العراقي من تحقيق نجاح نادر، اليوم الأحد، بعد أن كسر الحصار على بلدة آمرلي التركمانية الشيعية التي كانت قوات تنظيم "داعش" تحاصرها منذ أكثر من شهرين.