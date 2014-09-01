الأمم المتحدة بالعراق: 2790 قتيلا وجريحا بشهر واحد

وفقاً لأرقام الضحايا التي أصدرتها، الاثنين، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، فقد قضى ما مجموعه (1420) عراقياً على الأقل، وجُرح (1370) آخرين جراء أعمال الإرهاب والعنف التي حدثت في شهر أغسطس.

وقد بلغ عدد القتلى المدنيين 1265 (بما في ذلك 77 من أفراد الشرطة المدنية)، بينما كان عدد المدنيين المصابين 1198، (بما في ذلك 105 من أفراد الشرطة المدنية)، إضافة إلى (155) قتيلا و (172) جريحا من أفراد قوات الأمن العراقية، باستثناء الخسائر الناجمة عن عملية الأنبار.

وقال المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد نيكولاي ملادينوف، " في شهر أغسطس لوحده تقدِّر الأمم المتحدة نزوح 600 ألف شخص من ديارهم، بينما يواصل (داعش) والجماعات المسلحة المرتبطة به استهداف وقتل الآلاف، فقط بسبب انتمائهم القومي أو الديني"، مضيفاً أن "التكلفة الحقيقية لتلك المأساة الإنسانية مذهلة".

بيان البعثة الأممية يقرّ بأنه غير متيقن من دقة الأرقام؛ وبناءً عليه فإن الأعداد الواردة تمثل العدد الأدنى المطلق لضحايا شهر أغسطس وأن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بكثير.

الضحايا حسب المحافظات

باستثناء محافظة الأنبار، فإن محافظة بغداد كانت الأكثر تضرراً، إذ بلغ عدد الضحايا المدنيين 857 بواقع (246 قتيلاً و611 جريحاً)، تلتها محافظة نينوى (625 قتيلاً و70 جريحاً) ثم كركوك (95 قتيلاً و248 جريحاً) تلتها محافظة ديالى (140 قتيلاً و94 جريحاً) ثم محافظة صلاح الدين (105 قتلى و103 جرحى).

أما عن العمليات في محافظة الأنبار؛ وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها البعثة من مديرية صحة الأنبار، بلغ العدد الكلي للضحايا في صفوف المدنيين في الأنبار حتى نهاية يوم 31 أغسطس، 268 قتيلاً و796 جريحاً، حيث قتل 53 شخصاً وجرح 360 شخصاً آخرين في مدينة الرمادي، بينما قتل 215 شخصاً وجرح 436 آخرين في الفلوجة.