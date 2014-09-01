بعثة تحقيق للأمم المتحدة في جرائم "داعش" في العراق

وافق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع، اليوم الاثنين، على إرسال بعثة إلى العراق بشكل عاجل للتحقيق في الفظائع التي يرتكبها تنظيم "داعش".

وأقرت الدول الأعضاء، البالغ عددها 47، القرار من دون تصويت بطلب من باريس، وبغداد التي حذر مندوبها من أن العراق "يواجه وحشا إرهابيا".

ودان القرار بشدة "التجاوزات والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي الإنساني الناجم عن الأعمال الإرهابية" التي يرتكبها مقاتلو "داعش" في عدة محافظات عراقية.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد عقد، اليوم الاثنين بطلب من الحكومة العراقية، جلسة استثنائية بشأن أزمة النازحين في العراق.

وقال مجلس حقوق الإنسان، في تقرير قدمه خلال الجلسة إن 1420 على الأقل قتلوا خلال أعمال العنف التي ضربت العراق في أغسطس، فيما نزح أكثر من مليون ومئتي ألف خلال الفترة ذاتها. واتهم المجلس مقاتلي تنظيم "داعش" بارتكاب "فظائع بحق الأقليات تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

في المقابل، ذكر المجلس أن قوات الحكومة العراقية أعدمت معتقلين وقصفت مناطق مدنية في أعمال قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وقالت فلافيا بانسيري، نائبة المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في افتتاح الجلسة الطارئة، إن الصراع له تأثير خطير على المدنيين العراقيين، خاصة النساء والأطفال.

وأضافت في إشارة إلى جرائم ارتكبها طرفا الصراع "قد تصل الهجمات الممنهجة والمتعمدة إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. هناك أفراد -من بينهم قادة- مسؤولون عن هذه الأعمال".

من جانبه، قال وزير حقوق الإنسان العراقي، محمد شياع السوداني، في مناشدة لطلب الدعم الدولي إن تنظيم "داعش" يرتكب أعمالاً وحشية بحق المدنيين في العراق، ويهدد سلامة أراضي البلاد، ويمثل خطراً عالمياً.

وأضاف خلال الجلسة أن العراق يواجه مخاطر تهدد استقلاله، وأن مقاتلي التنظيم يحاولون تغيير تكوينه السكاني والثقافي.

وتابع أن تنظيم الدولة الإسلامية ليس ظاهرة عراقية وإنما ظاهرة تتخطى الحدود، وتمثل خطراً وشيكاً على كل دول العالم، وتتحدى كل مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن مجموع الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الأميركية في مناطق مختلف بالعراق منذ الثامن من أغسطس الماضي بلغ 120 غارة.

كما أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن "فرار" ثمانية آلاف مسيحي من الموصل بسبب بطش تنظيم "داعش"، فيما أشار إلى وجود أكثر من مليون و200 ألف نازح عراقي نصفهم أطفال.

وقال المجلس في تقرير قدمه خلال جلسة استثنائية للأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في العراق، إن "ثمانية آلاف من المسيحيين فروا من الموصل بسبب بطش تنظيم داعش"، محذرا من أن "الأقليات في العراق تتعرض لانتهاكات صارخة".

وأضاف المجلس أن "المسلحين في العراق يعدمون المئات، وعلى المجتمع الدولي التصدي لتلك الانتهاكات"، لافتا إلى أن "ميليشيات تابعة للحكومة العراقية تجند الأطفال للقتال، كما أن تنظيم داعش يجبر الصبية في العراق على القتال أيضا".

وأوضح المجلس أن "هناك قصفا عشوائيا يستهدف المستشفيات والمدارس بمناطق الصراع في العراق"، مشيرا إلى وجود "أكثر من مليون و 200 ألف نازح عراقي نصفهم أطفال".

وأكد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن "هناك خرقا فاضحا لحقوق الإنسان بالعراق".