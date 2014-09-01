القوات العراقية تستعيد بلدات من "داعش"

تمكنت قوات البيشمركة الكردية، وقوات الحشد الشعبي الشيعية، من استعادة السيطرة على بلدة سليمان بيك، جنوب مدينة كركوك، وهي المعقل الرئيسي للجهاديين منذ استيلائهم عليها قبل 11 أسبوعاً.

ويأتي هذا التقدم بعد أن تمكنت القوات العراقية مؤخراً من فك حصار مدينة آمرلي التركمانية الشيعية، والذي دام منذ أكثر من شهرين، من قبل "داعش".

ويعد هذا الإنجاز الأبرز، منذ سيطرة "داعش" على مناطق واسعة في وسط وشمال العراق.

فقد كان سكان آمرلي، وهم من أغلبية تركمانية شيعية، عرضة لخطر القتل على يد المسلحين، أو الموت جوعاً وعطشاً.

وبعد تحرير آمرلي، تقدمت القوات العراقية لبلدة سليمان بيك، الواقعة شمالها، بالإضافة إلى قرية ينكجة، وتمكنت من تحريرهما أيضا.

وقال هادي العامري، زعيم منظمة بدر المشاركة ضمن قوات الحشد الشعبي: "منذ مساء أمس قمنا بمحاصرة سليمان بيك، وقام المجاهدون بالهجوم صباح اليوم، ودخلوا من محور الوسط والمحور الجنوبي، وتمكنوا من تطهير البلدة في غضون ساعات".

وبدت سليمان بيك خالية من سكانها، باستثناء المقاتلين وقوات البيشمركة، الذين احتفلوا بالنصر، وهم يحملون راية تنظيم "داعش" التي تركوها بعد فرارهم.

ووسع الطيران الحربي الأميركي ضرباته الجوية في العراق، حيث نفذ أربع ضربات جوية على مواقع تابعة لـ "داعش" قرب آمرلي، وهي أول عملية من نوعها خارج حدود محافظة نينوى.

وقامت أستراليا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، في وقت سابق، بإلقاء مساعدات إنسانية عن طريق الجو على بلدة آمرلي.

ولكنها جاءت متأخرة، حيث تكفلت قوات طيران الجيش العراقي بإيصال المساعدات جوا، مع شن غارات لمنع تقدم المسلحين تجاه البلدة.

يذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد أعلنت مساء الأحد، إرسال دفعة أولى من السلاح إلى الأكراد العراقيين تتألف من 30 صاروخاً مضاداً للدبابات، وآلاف الرشاشات، لمساعدتهم في مواجهة تنظيم "داعش".

كما تعتزم ألمانيا، تسليم الأكراد مسدسات وقنابل يدوية وخيما وخوذا وسترات واقية من الرصاص، بحسب ما جاء في لائحة طويلة نشرتها الحكومة الألمانية.

إلى ذلك، قتل 13 من عناصر الأمن العراقي وأصيب 17 آخرون، في هجومين انتحاريين في مدينة الرمادي، بحسب مصادر أمنية وأخرى طبية.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق الاثنين أن حصيلة أعمال العنف والإرهاب، التي ضربت العراق في أغسطس، بلغت 1420 قتيلاً على الأقل، فيما أصيب نحو 1370 في الفترة ذاتها.