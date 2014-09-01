صواريخ مضادة للدروع ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة

أعلنت الحكومة الألمانية، مساء أمس الأحد، أنها قررت إرسال أول دفعة من السلاح إلى البيشمركة، وهي تتألف من 30 صاروخا مضادا للدروع وآلاف الرشاشات لمساعدتهم في المواجهة مع تنظيم "داعش".

وقالت وزيرة الدفاع، اورسولا فون در ليان، خلال مؤتمر صحافي عقدته في برلين مع وزير الخارجية، فرانك فالتر شتاينماير، إن "الوضع في العراق خطير للغاية، ومن واجب المجتمع الدولي دعم الذين يتعرضون للاضطهاد".

من جهته قال شتاينماير: "لا يمكننا أن نقف متفرجين" أمام التطورات في العراق، محذرا من الخطر الذي يشكله تنظيم "داعش" ليس على العراق والدول المجاورة فحسب، بل أيضا على أوروبا وألمانيا.

وأوضحت وزيرة الدفاع أن الدفعات الأولى من الأسلحة الألمانية ستكون قادرة على تسليح نحو 4000 مقاتل بحلول نهاية سبتمبر.

وإضافة إلى الصواريخ والرشاشات، فإن ألمانيا تعتزم أيضا تسليم الأكراد مسدسات وقنابل يدوية وخيما وخوذا وسترات واقية من الرصاص، حسب ما جاء في لائحة نشرتها الحكومة الألمانية.

وكشفت وزيرة الدفاع أن الأسلحة الألمانية ستسلم على ثلاث دفعات حسب الحاجة إليها.

وكانت الحكومة الألمانية، وبعد نقاش داخلي طويل قررت في 20 أغسطس الماضي، تسليم سلاح إلى الأكراد العراقيين.

وسبق أن وافقت دول عدة على القيام بالمثل، مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا.