مصادر عراقية تؤكد التوصل لاتفاق حول توزيع الوزارات

أكدت مصادر في التحالف الوطني أنه تم التوصل لاتفاق بين مختلف الكتل السياسية العراقية، التي تتفاوض لتشكيل الحكومة المقبلة حول توزيع الحقائب الوزارية، نافيةً وجود خلافات على البرنامج الحكومي نفسه.

وأشارت المصادر إلى أن 90% من الحقائب الوزارية والمناصب تم توزيعها على الكتل النيابية، منها "اتحاد القوى الوطنية"، الذي حصل على وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتعليم العالي والعلوم والتكنلوجيا، و"التحالف الكردستاني"، الذي حصد وزارات الخارجية وحقوق الإنسان والإسكان، و"التحالف الشيعي" الذي نسبت له حقائب الدفاع والصحة والنفط والعمل والتربية والرياضة للتحالف الوطني، فيما أعطيت وزارة المرأة للمكون الإيزيدي ووزارة البيئة للمسيحيين.

وبموجب هذا التوزيع لا تكتمل النسب الممنوحة لكل مكون من مكونات العراق السياسية، لكن التوازن سيكمن في منح المناصب الأخرى، كالوكلاء والهيئات المستقلة ودوائر الدولة الأخرى وتشكيلات وزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية.