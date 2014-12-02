وفد من عشائر العراق السنية يلتقي مسؤولين بواشنطن

يلتقي اليوم وفد من زعماء العشائر العراقية السنية مسؤولين كبارا في البيت الأبيض، إضافة إلى أعضاء في الكونغرس.

وأكد كامل المحمدي، أحد شيوخ عشائر الأنبار، أن الوفد الذي يزور الولايات المتحدة، ممثلاً المدن السنية، يضم زعماء عشائر وممثلي فصائل مسلحة ومسؤولين حكوميين، وهو يبحث في الولايات المتحدة طرق مواجهة "داعش".

هذا ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر موثوق أن شيوخ العشائر والفصائل المسلحة في شمال العراق وغربه سيشرفون على عملية تطوع أبناء المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في تشكيلات "الحرس الوطني"، من دون الأخذ في الاعتبار قواعد اجتـثاث البعث واستبعاد الضباط في الجيش السابق.