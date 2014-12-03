العراق: رئيس البرلمان يخفض راتبه للنصف.. دعما للبلاد

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، ونائباه، اليوم الأربعاء، عن تخفيض رواتبهم إلى النصف واعتباره وديعة لخدمة خزينة الدولة والصالح العام.

وعلل الجبوري قراره هذا بأن العراق يمر بأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط ولحاجة العراق لتظافر كل الجهور من أجل مواجهة الإرهاب وإغاثة النازحين وإعمار البني التحتية التي تضررت جراء العمليات العسكرية.

كما دعا الجبوري أعضاء مجلس النواب إلى دعم الدولة العراقية من خلال تخفيض رواتبهم، مقترحاً أن يكون ذلك عبر التصويت على قرار تخفيض الرواتب لأعضاء مجلس النواب داخل قبة البرلمان.