العراق يطلب من "الأطلسي" المساعدة بتدريب قوات الأمن

أعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، أن العراق يعتزم أن يطلب من الحلف المساعدة في تدريب قواته الأمنية بعد شهور من هزيمة الجيش العراقي أمام هجوم تنظيم "داعش".

وقالت أوانا لانجيسكو، المتحدثة باسم الحلف، إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أبلغ ينس شتولتنبرغ، أمين عام حلف شمال الأطلسي، في اجتماع في بروكسل أن بغداد ستتقدم بطلب كهذا.

وأضافت أن سفراء الدول الأعضاء بالحلف سيراجعون هذا الطلب بمجرد أن يستلمه الحلف.

ويسعى العراق للحصول على مساعدة الحلف في "بناء قدرات دفاعية"، وهو ما قد يتراوح بين نشر مستشارين في الوزارات المسؤولة عن الأمن وتقديم المشورة بشأن مكافحة الفساد وصولاً إلى التدريب العسكري الكامل.

وأرسل الحلف في السابق فريقاً لتدريب قوات الأمن العراقية لكن تم سحبه في نهاية عام 2011، عندما لم يتسن التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني لقوات الحلف العاملة في البلاد.

وإذا وافق الحلف على استئناف تدريب قوات الأمن العراقية فمن غير الواضح ما إذا كان التدريب سيتم في العراق أو خارجه. وإذا كان التدريب سيجري في العراق فسوف يتعين إبرام اتفاق قانوني جديد.

وقال مسؤول في الحلف بعد مؤتمر عقد في بروكسل برئاسة الولايات المتحدة للتحالف الذي يقاتل جماعة "داعش": "أي شيء قد يفعله حلف الأطلسي لدعم بناء القدرات الدفاعية العراقية ينبغي أن يكون مكملا للجهود الكبيرة التي يقوم بها بالفعل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وأعضاء الحلف بشكل منفرد".

ويقول الحلف منذ شهور إنه مستعد لبحث تدريب قوات الأمن العراقية إذا طلبت بغداد ذلك.