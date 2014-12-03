البيت الأبيض يؤكد رفضه التعاون مع إيران ضد داعش

أكد البيت الأبيض رفضه التعاون مع إيران ضد داعش، فيما اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الأربعاء، أن أي ضربة عسكرية إيرانية لتنظيم "داعش" في العراق ستكون "إيجابية"، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن إيران وجهت غارات جوية للتنظيم المتطرف.

ورفض كيري تأكيد الغارات الإيرانية أو نفيها قائلاً: لا أريد القيام بإعلان للنفي أو التأكيد. فهذا الأمر يعود إليهم أو للعراقيين إذا كان ذلك قد حصل"، لافتاً إلى أنه "لدينا مؤشرات على أنهم شنوا غارات جوية بواسطة طائرات فانتوم أف-4 خلال الأيام الأخيرة".

وشدد الوزير الأميركي على أن الولايات المتحدة، التي شنت 1000 ضربة جوية في العراق وسوريا منذ أغسطس الماضي، لا تنسق تحركها العسكري مع إيران.

وتابع قائلاً: ننسق عملياتنا مع الحكومة العراقية ولا تغيير في سياستنا من حيث عدم التنسيق مع طهران. ويعود الأمر (تنسيق العمليات) للعراقيين لتجنب أي صدام في المنطقة بين الطائرات التي تشن الضربات.

وكان البنتاغون أعلن، الثلاثاء، أن مقاتلات إيرانية شنت ضربات على الإرهابيين شرق العراق في الأيام الأخيرة.