العراق.. الداخلية تكشف مناصب الضباط الذين تم اعفاؤهم

كشفت وزارة الداخلية العراقية عن مناصب الضباط الذين صدر أمر ديواني بإعفائهم من مناصبهم ونقلهم الى إمرة المديرية العامة لإدارة الموارد البشرية في مديرية إدارة الضباط.

وقالت الوزارة في بيان لها؛ إن التغييرات التي حصلت تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتشجيع قيادات شابة على العطاء، وليست عقوبة لأحد؛ أو بسبب شبهات فساد.

مؤكّدة؛ أن نهج الإصلاح والتغيير الذي بدأته حكومة حيدر العبادي يتطلب تعاون الجميع من أجل إحداث نقلة نوعية في العمل الأمني والعسكري والإداري، بما يؤدي الى إصلاح أحوال البلاد وتحسين الأداء.

وأدناه مناصب الضباط الذين صدر أمر ديواني بإعفائهم



1- الفريق معاون الوكيل للشؤون الإدارية والمالية

2- معاون الوكيل لشؤون الأمن الاتحادي

3- معاون الوكيل لشؤون الشرطة

4-معاون الوكيل لشؤون البنى التحتية

5- قائد قوات حرس الحدود

6- مدير عام الشؤون الداخلية

7- المشرف على استخبارات بغداد

8- مدير عمليات الوزارة

9- مدير مكتب الوزير

10- مدير عام الدائرة القانونية

11- مدير العقود

12- مدير الإجازات والهويات

13- مدير مركز تأهيل الشرطة

14- مدير مديرية الإقامة

15- مدير المكتب العربي لمكافحة الجريمة

16- عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري

17- رئيس أركان قيادة قوات حرس الحدود

18- معاون مدير عام الجنسية

19- مدير أمن وسلامة الوزارة

20- إعفاء ستة ضباط برتبة لواء من دوائر( وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، المديرية العامة للتفتيش الإداري والمهني، قيادة قوات الشرطة الاتحادية، المديرية العامة للاستخبارات).

