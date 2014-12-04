انفجارات بمدينة الصدر توقع قتلى وجرحى

أفادت مصادر أمنية، اليوم الخميس، بأن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا جراء انفجار سيارتين مفخختين في منطقتين مختلفتين من مدينة الصدر ذات الأغلبية الشيعية، شرقي العاصمة بغداد.

وقالت المصادر التي رفضت كشف اسمها؛ إن السيارة الأولى والتي كانت مركونة على جانب الطريق وبالقرب من مقهى شعبي في "سوق الأولى" انفجرت مخلفة وراءها 7 قتلى من المدنيين و29 جريحا.

في حين انفجرت السيارة الثانية والتي كانت هي أيضا مركونة على جانب الطريق وبالقرب من منطقة "تقاطع الأورزدي" ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص من المدنيين، وإصابة 38 آخرين؛ لتكون بذلك حصيلة الانفجارين 17 قتيلا و67 جريحا؛ جروح بعضهم حرجة.

وبحسب شهود عيان، فإن القوات الأمنية سارعت الى تطويق المكانين؛ فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل القتلى والجرحى الى الدوائر الطبية المختصة.

يشار الى أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وجّه قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق، لرفع الحواجز في مدينة بغداد وفتح الشوارع، معتبراً أن الكثير منها يتم قطعه دون تحقيق مكسب أمني.

