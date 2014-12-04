مليونا شخص في العراق مشردون بسبب المعارك

مع استمرار المعركة ضد المتطرفين في العراق، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، ومقرها جنيف، تقريرا يكشف واقع النازحين العراقيين.

ويظهر التقرير ارتفاعا في عدد النازحين داخليا من المدنيين بحيث تجاوز المليوني نازح هذا العام.

وجاءت محافظة نينوى في المرتبة الأولى في عدد المشردين بأكثر من 900 ألف، حيث فرّ 82 في المئة من سكانها بسبب العنف على مدار العام.

وتعد محافظة الأنبار ثاني أكبر محافظة من حيث النزوح بأكثر من 500 ألف شخص، 67 في المئة منهم نزحوا داخل المحافظة نفسها. أما أكبر تجمُعَيْن للمشردين الآن فهما كردستان والمنطقة الوسطى.

وأشار التقرير إلى أنه "منذ مطلع سبتمبر شُرد ما يقرب من 220 ألف شخص بسبب الاشتباكات بين القوات العراقية والجماعات المسلحة في محافظات وسط وشمال وسط البلاد".