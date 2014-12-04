هولاند للعبادي: سنضاعف دعمنا العسكري ضد داعش

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في تصريحات صحفية لدى استقباله في قصر الإليزي بباريس، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، "ان فرنسا ستضاعف دعمها العسكري لدحر قوات داعش في العراق، والقوات الجوية ستزيد من طلعاتها بالتنسيق مع قوات التحالف ونشهد بأن هناك تقدما على الأرض بفضل المصالحة ومشاركة العشائر السنية في الحرب على داعش".

وأضاف هولاند قائلا "قبل ثلاثة أشهر كنت في بغداد وكانت هناك أعمال عسكرية قام بها الجيش وبدعم جوي من الائتلاف، وقد سجلنا نجاحا عسكريا وسياسيا بفضل تقدم المصالحة وعمل العشائر السنية وفرنسا ستستمر بدعمها العسكري للعراق ونحن مستعدون لزيادتها، بالإضافة إلى مساهمة طائرتنا في الأردن وسنقدم مساعدات آنية للنازحين الذين يعيشون ظروفا صعبة".

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن قواتنا تعمل بالتعاون مع أبناء العشائر لتحرير كافة المناطق التي تسيطر عليها داعش، وأصبحت لدينا غرفة عمليات نينوى للتنسيق بين الجهود العسكرية والأمنية وأن تحرير مدينة الموصل ليس بعيدا. وأضاف أن العراق يواجه مشكلة حقيقية في اعادة بناء المدن التي دمرتها قوات داعش.

وسارعت فرنسا للإنضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، لكنها ترفض حتى الآن الانضمام إلى الولايات المتحدة في هجماتها الجوية ضد داعش في سوريا.

والشهر الماضي، قالت الحكومة الفرنسية إنها سترسل ست طائرات "ميراج" إلى الأردن للمساعدة في القتال ضد التنظيم، وتوجد تسع طائرات رافال فرنسية في الإمارات وتشارك في الضربات الجوية ضد التنظيم في العراق.