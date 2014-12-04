مقتل 150 داعشيا في تكريت وتدمير 6 سيارات للتنظيم

أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين عن مقتل 150 عنصرا من داعش وتدمير 6 سيارات تابعة لهم في محيط جامعة تكريت.

وقالت المديرية في بيان تبنته وزارة الداخلية العراقية؛ إن القوات الأمنية المتمركزة داخل جامعة تكريت تمكنت بمساندة الحشد الشعبي وطيران الجيش من قتل 150 عنصرا من داعش وتدمير ست سيارات تحمل أحاديات تابعة لهم، في محيط جامعة تكريت.

وأشارت إلى أن "طيران الجيش كان له دور بطولي ومميز في معالجة جميع الأهداف التي حاولت التعرض للقطعات العسكرية المتواجدة داخل الجامعة".

وقد أكّدت شرطة صلاح الدين في بيانها المقتضب، أن جثث الدواعش ملأت الطرقات المحيطة بجامعة تكريت.

