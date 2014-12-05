العراق: طالبنا بتسليح المنظومات السنية لقتال "داعش"

أكد محافظ نينوى في العراق أثيل النجيفي أهمية مشاركة السنة في الحرب على "داعش"، مؤكداً أن ذلك لا يعني تقاطعاً مع أبناء الطوائف الأخرى، بل تكوين منظومة من مكونات المجتمع العراقي كافة لمواجهة التطرف والمتطرفين.

وأشار النجيفي في مقابلة مع قناة "الحدث" إلى أنه نبه المسؤولين الأميركيين خلال اجتماعاته معهم إلى ضرورة أن تكون الحرب على التنظيم المتطرف عاجلة وليست آجلة، مشدداً على أن عامل الوقت يصب في صالح المتطرفين.

وأكد النجيفي أنه ركز خلال اجتماعه مع الخارجية الأميركية على ضرورة تسليح المنظومات السنية وتشجيعها لمحاربة تنظيم (داعش)، لتكون نواة فاعلة للحرس الوطني، محذراً من مخاطر عزل السنة عن "دور فعال" في الحرب ضد (داعش)، وفيما أكد أهمية محاربة التنظيم فكرياً بالاعتماد على الدول العربية والإسلامية "المعتدلة"، أشار إلى أن الخارجية الأميركية تجاوبت مع المواضيع التي تم طرحها.

وأضاف النجيفي أن "الحديث تركز عن الحرس الوطني وضرورة تجسير المراحل بين الواقع الحالي وصدور قانون الحرس الوطني"، مشيراً إلى أن "هذا التجسير يحتاج إلى الدعم الدولي في تسليح المنظومات السنية وتشجيعها لمحاربة داعش لتكون نواة فاعلة للحرس الوطني".

وأشار النجيفي إلى أنه "بحث أيضا أزمة النازحين وأولويات احتياجاتهم"، مشدداً على "أولوية الوقود والمخيمات المؤهلة والحاجة إلى دفعات عاجلة من تلك الاحتياجات ووضع المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها داعش".