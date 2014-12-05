بالفيديو.. تدريبات "قاسية" يخضع لها أطفال داعش

أظهر فيديو على "يوتيوب" أطفالاً عراقيين يرتدون ملابس سوداء يخضون لتدريبات "قاسية" تتمثل في ضربهم وركلهم، وذلك ضمن خطط تدريبية رسمها التنظيم المتطرف لتجنيد الأطفال.

ويظهر في الفيديو شخص يرتدي ملابس سوداء يتحدث عن أساليب التدريب التي يخضع لها الأطفال، وقال ان من أساليب التجنيد: التركيز على التدريب العسكري ووضع الخطط واستخدام كافة الأسلحة وتصنيع العبوات الناسفة ونصب الكمائن واقتحام المنازل والثكنات وأساليب القيادة الحديثة في حرب العصابات والقتال في المناطق المبنية والجبلية.

وكان التنظيم المتطرف في سوريا وخصوصاً في الرقة، قام بإنشاء "المعسكر الشرعي للأشبال" للأطفال دون سن الـ16 عاماً، ويتواجد تحديداً في مدينة الطبقة في الريف الغربي لمدينة الرقة، حيث يحوي في كل دفعة ما بين 250 و350 طفلاً، يقوم داعش بتجنيدهم وتدريبهم على استخدام السلاح والقنابل، وإعداد المفخخات والمتفجرات، إضافة إلى إعداد وتهيئة العديد من الأطفال الانتحاريين.