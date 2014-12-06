البونمر تستغيث بعدما أعدم "داعش" 16 رجلاً منهم

قال الشيخ نعيم الكعود؛ شيخ عشيرة البونمر إن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة جديدة بحق عشيرته؛ فأقدم على إعدام 16 رجلاً ممن اختطفهم من منطقة البوعساف وألقى جثثهم في بئر مهجورة.

وأكد أن "تنظيم داعش أعدم، قبل ظهر اليوم، السبت؛ 16 شخصا من أبناء عشيرة البونمر في قضاء هيت، (70 كم غرب الرمادي) رمياً بالرصاص".

وأضاف الكعود أن "التنظيم نقل جثث القتلى وألقاها في بئر متروكة يطلق عليها بئر بن ياز، شمال هيت"، مشيراً إلى أن "عناصر التنظيم يبحثون عن المدنيين من الشباب والرجال والشيوخ من عشيرة البونمر في هيت وناحية الفرات، حيث أمر عناصر التنظيم بقتل أي شخص يرتبط مع العشيرة التي قاتلتهم وساندت القوات الأمنية".

وعن سؤال حول عدد المخطوفين الإجمالي من أبناء العشيرة لدى الدواعش؛ أفاد الشيخ نعيم أن المنطقة التي يسيطر عليها الدواعش الآن توجد فيها بحدود الـ5 آلاف نسمة من أبناء العشيرة؛ لذلك لا يمكن حصر العدد المختطف؛ وإن كانت الأخبار التي وردتنا تقول إن المغدورين كانوا من ضمن 200 مختطف قبل شهرين.

وناشد الشيخ نعيم الكعود الدول العربية عبر "العربية.نت" بأن تسعى إلى تسليح عشائر الأنبار عبر بوابة الحكومة؛ لأن هناك تباطؤا بهذا الموضوع من قبل الجهات الرسمية؛ مشيرا إلى أن العشرات من أسرى العشائر لدى الإرهابيين وسيكون مصيرهم مجهولا إذا لم يتم تحريرهم بالسرعة القصوى.