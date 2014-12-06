عمليات بغداد: تفكيك 1000 عبوة وتدمير 4 أوكار لداعش

عقد قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبدالأمير الشمري مؤتمراً صحافياً في مقر قيادة عمليات بغداد اليوم السبت، تناول فيه أهم الإنجازات الأمنية التي حققتها قطعاته العسكرية خلال الأسبوعين الماضيين.

وبيّن قائد العمليات أن القوات الأمنية تمكنت وخلال الأسبوعين المنصرمين من قتل (51) إرهابياً، وإلقاء القبض على (81) آخرين في مناطق جنوب وغرب بغداد.

وأكّد الشمري أن الجهد الهندسي استطاع تفكيك عجلتين مفخختين، وضبط وإبطال مفعول (1000) عبوة ناسفة، وتفكيك حزام ناسف، ضمن قواطع العمليات.

وأشار إلى ضبط (236) رمانة وقنابل هاون مختلفة. وضبط (330) كغم من المواد المتفجرة، وضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة. وتدمير (6) عجلات تحمل إرهابيين. ومعالجة (15) منزلاً مفخخاً، وتدمير (3) أوكار للإرهابيين.

يذكر أن قيادة العمليات قد أصدرت اليوم بيانا أعلنت فيه أن قوة من الفوج الثالث في اللواء (59) تمكنت من تدمير وكر كان يستخدمه الإرهابيون في عملية قنص القطعات العسكرية غربي بغداد وقتلت من فيه.