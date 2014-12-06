عمليات بغداد: قتل 15 إرهابياً وضبط أسلحة وعبوات C4

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن تفكيك عبوة ناسفة قرب ساحة الصدرين ضمن قاطع مدينة الصدر، من قبل الفوج الثاني – اللواء (45)، في حين تمكن الفوج الأول – اللواء (44) من تحرير مختطف، وإلقاء القبض على الخاطفين في شارع الأخطل – منطقة الأعظمية، وهم ستة أشخاص، وضبط بحوزتهم مسدسات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم عمليات بغداد، سعد معن، في بيان صحافي، أن "الفرقة الأولى من الشرطة الاتحادية وبالتنسيق مع الأمن الوطني تمكنت، اليوم، من ضبط وكر ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، تابع لإحدى العصابات الإجرامية".

مشيرا إلى أن "الوكر يحتوي على أسلحة متنوعة ومواد متفجرة (C4) زنة 1 كلغ، وملابس عسكرية مع رتب مختلفة، ولوحات تسجيل وأختام مزورة، تستخدمها العصابة في تنفيذ أعمالها الإجرامية في خطف وابتزاز المواطنين".

وسبق لعمليات بغداد أن أعلنت ليلة أمس عن تمكّن قوة من كتيبة هندسة الفرقة 17 من تفكيك 12 عبوة ناسفة، وتدمير منزلين مفخخين ضمن قاطع جنوبي بغداد، فيما تمكنت قوة من مقر اللواء (24) من قتل 15 إرهابياً، وتدمير وكرين للإرهابيين، وتفكيك ثلاث عبوات ناسفة في مناطق (النصر والسلام، والشورتان والسميلات) ضمن قاطع غربي بغداد، وتفكيك عبوة ناسفة في حي العامل من قبل الفوج الثاني في اللواء (5) شرطة اتحادية.

فضلا عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق المادة أربعة إرهاب في مناطق متفرقة من بغداد خلال الــ24 ساعة الماضية.